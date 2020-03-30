Нардепы могут прийти в Раду в защитных костюмах – Арахамия

Нардепы могут прийти в Раду в защитных костюмах – Арахамия

Глава фракции "СН" Давид Арахамия не исключил появления в Раде некоторых нардепов в защитных костюмах.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "РБК Украина".

По словам политика, "слуги народа" будут вынуждены принять подобные меры при нехватке голосов за определенные законопроекты.

"У нас тоже есть люди, которые не заболели коронавирусом, но просто болеют. Есть люди, которые официально на карантине, есть люди на самоизоляции. По состоянию на сейчас, у нас есть где-то 215-220 людей", - заявил Давид Арахамия.

Отметим, что 30 марта в Раде должно состояться голосование за "антиколомойский закон" по "ПриватБанку", принятие которого является необходимым условием для получения очередного транша МВФ.

Однако голосов может не хватить. По данным главреда "Цензор. нет." Юрия Бутусова президент Украины Владимир Зеленский смог заручиться гарантированной поддержкой лишь 170-180 нардепов "СН" из 254.

"Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта", - написал журналист в Facebook.

Напомним, на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

28 марта о своем диагнозе сообщила Анна Скороход.