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"Слуги народа" создали антиколомойскую коалицию, Дубинский в истерике

19:00
Монокоалиция раскалывается там, где затрагивают вопросы Коломойского - фото 1
Монокоалиция раскалывается там, где затрагивают вопросы Коломойского

В среду, 25 марта, многие парламентарии из партии Зеленского решили написать пространственный пост в соцсетях о том, как важно Раде принять законопроект о невозврату ПриватБанка днепровскому олигарху.

Как утверждают нардепы, без лишений для человека, который фактически сделал их лидера Владимира Зеленского президентом, в Украине настанет дефолт.

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Мол, без кредита МВФ "сделанные ими вместе" разрулить с бюджетом и падением экономики никак не смогут.

"Мы, народные депутаты Украины, члены фракции "Слуга народа", призываем коллег по фракции и парламента поддержать законопроект №3260, что сделает невозможным отмене решения НБУ о национализации / ликвидации банков и возвращения несправедливой компенсации из государственного бюджета их предыдущим владельцам. Этот законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованного нагрузки на Государственный бюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса", - пишут "Слуги народа" в соцсетях, хотя сами же и принимали непосредственное участие в создании провальной для экономики Украины ситуации.

К неофициальной группе против Коломойского присоединились Никита Потураев, Елизавета Ясько, Анна Бондар, Елизавета Богуцкая и Егор Чернев, а также другие представители партии, которая раскалывается на несколько частей: депутатов, желающих принять антиколомойский закон, носителей мандата, которым страшно приходить в Раду после куршевельских движух их коллег, а также на абсолютно подконтрольных бывшему владельцу "Привата" парламентариев.

Как и следовало ожидать, у тех, кто фактически обслуживает олигарха, после флешмоба своих соратников по партии началась форменная истерика. В частности, нардеп Дубинский, мама которого любит скорость, написал совершенно дикий пост с переводом стрелок.

"25 (на момент публикации) депутатов "Слуги народа" решили сообщить всем, что закон по ПриватБанку - это самый важный закон для государства на внеочередной сессии парламента в условиях остановки бизнеса, транспорта и экономики. Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие. Хотел бы подсказать коллегам, что на внеочередной сессии люди ждут немного других решений... Но соросятскими мозгами этого не понять. Потому что для этого нужно быть гражданином, а не грантососом".

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Александр Дубинский Партия Слуга народа Верховна Рада Игорь Коломойский Новости
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