Минский формат: Президент назначил представителя ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителя Генштаба ВСУ для переговоров в Минске. И это не Руслан Хомчак.

Об этом сообщает Администрация президента.

Генштаб ВСУ на встрече в Минске в подгруппе безопасности представит замкомандующий ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Богдан Бондарь

Однако не забыл президент и о главе генштаба Руслане Хомчаке: тот продолжит принимать участие в консультациях в подготовке украинской позиции в ТКГ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.

На данный момент Украина уже начала формировать переговорную группу для Минской встречи. Ее главой стал экс-президент Леонид Кучма, а ответственной за гуманитарные вопросы назначили экс-уполномоченную ВРУ по правам человека Валерию Лутковскую.