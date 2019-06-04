Ирине Геращенко нашли замену: кто же это

Ирине Геращенко нашли замену: кто это

Для Минских переговоров назначили нового ответственного за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе. Им стала экс-уполномоченный ВРУ по правам человека Валерия Лутковская.

Об этом чиновница заявили в комментарии "Громадське радіо".

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Отметим, что ранее эту должность занимала спикер Рады Ирина Геращенко. Однако она ушла в отставку.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что готова к сотрудничеству с новым режимом.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - отметила Геращенко.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма снова войдет в Минскую группу по урегулированию "донбасского вопроса".