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Ирине Геращенко нашли замену: кто же это

08:32
Ирине Геращенко нашли замену: кто это - фото 1
Ирине Геращенко нашли замену: кто это

Для Минских переговоров назначили нового ответственного за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе. Им стала экс-уполномоченный ВРУ по правам человека Валерия Лутковская.

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Об этом чиновница заявили в комментарии "Громадське радіо".

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Отметим, что ранее эту должность занимала спикер Рады Ирина Геращенко. Однако она ушла в отставку.

"Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими трудными вопросами", - заявила политик.

И добавила, что готова к сотрудничеству с новым режимом.

"Я хочу сказать, что мы остаемся открытыми для новой власти, для того, чтобы помочь содействовать в решении всех вопросов, которые будут сейчас перед ними стоять... Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - отметила Геращенко.

Напомним, экс-президент Украины Леонид Кучма снова войдет в Минскую группу по урегулированию "донбасского вопроса".

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Ирина Геращенко Минские соглашения ДНР "ЛНР" АТО Донбасс Новости Украина
Громадське радіо
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