Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова войдет в Минскую группу по урегулированию "донбасского вопроса".

Об этом сообщает РБК Украина.

В понедельник, 3 июня, выступая на брифинге, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл будущее минских переговоров и рассказал о возвращении Кучмы к данному процессу

"Встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии. С другими партнерами по ЕС. Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе Леонидом Кучмой", - сказал гарант.

Отметим, что Леонид Кучма уже входил в состав Минской группы с 2014 по 2018 гг. Позднее он передал свой пост экс-зам главы МИД Руслану Демченко.

Интересно, что в 2018 году Леонид Данилович жаловался на проблемы со здоровьем и усталость. Однако ноне он решил переменить свое мнение и снова ворваться в бой.

Сам экс-президент так прокомментировал свое назначение:

"Я не мог не согласиться с этим предложением, потому что Украина переживает не самые легкие времена в своей истории. Меня удивляет, что во время войны политических противоречий в это время внутри Украины стало больше".

"Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать за них. Сегодняшняя встреча президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая на сегодня создана в нормандском формате, сделать свой вклад".

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.