Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Леонид Кучма Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

13:56
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу - фото 1
Данилич, вертайся: Кучма вошел в Минскую группу

Экс-президент Украины Леонид Кучма снова войдет в Минскую группу по урегулированию "донбасского вопроса".

Кучма пояснил, почему лидеры "Нормандской четверки" не подписали минские соглашения

Об этом сообщает РБК Украина.

В понедельник, 3 июня, выступая на брифинге, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл будущее минских переговоров и рассказал о возвращении Кучмы к данному процессу

"Встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии. С другими партнерами по ЕС. Мы обсуждали вопрос прекращения войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров в нормандском формате. Это и разблокировка минского процесса. Уже 5 июня будет встреча трехсторонней группы во главе Леонидом Кучмой", - сказал гарант.

Отметим, что Леонид Кучма уже входил в состав Минской группы с 2014 по 2018 гг. Позднее он передал свой пост экс-зам главы МИД Руслану Демченко.

Интересно, что в 2018 году Леонид Данилович жаловался на проблемы со здоровьем и усталость. Однако ноне он решил переменить свое мнение и снова ворваться в бой.

Сам экс-президент так прокомментировал свое назначение:

"Я не мог не согласиться с этим предложением, потому что Украина переживает не самые легкие времена в своей истории. Меня удивляет, что во время войны политических противоречий в это время внутри Украины стало больше".

"Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать за них. Сегодняшняя встреча президента страны показывает, что у меня есть такая возможность и в той группе, которая на сегодня создана в нормандском формате, сделать свой вклад".

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Леонид Кучма Минские соглашения ДНР "ЛНР" Россия Новости
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги - фото 1
Выборы в Раду: опубликованы свежие рейтинги
12:27
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео - фото 1
Матиос "повоюет" с Румынией….из-за фейкового видео
11:38
Кабмин изменил украинский язык - фото 1
Пишем по-новому: Кабмин изменил украинский язык
09:26
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...