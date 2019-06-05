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Зеленский обратился к России - ФОТО

10:17
Зеленский обратился к России - ФОТО - фото 1
Зеленский обратился к России - ФОТО

В среду, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с призывом прекратить провокации на Донбассе.

Зеленский назначил нового главу СНБО

Соответствующий пост политик опубликовал в Facwbook.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил политик.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.

На данный момент Украина уже начала формировать переговорную группу для Минской встречи. Ее главой стал экс-президент Леонид Кучма, а ответственной за гуманитарные вопросы назначили экс-уполномоченную ВРУ по правам человека Валерию Лутковскую.

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