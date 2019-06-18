Команда Зе запустила "голосовалку" за кандидатов - ФОТО

Команда Зе запустила "голосовалку" за кандидатов

Партия "Слуга народа" запустила программу постраймериз для своих кандидатов в Раду.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Зайдя на ресурс партии, любой желающий может поставить лайк или дизлайк "зеленым" политикам.

Имя каждого кандидата сопровождено фотографией и краткой биографией. Почти каждого.

К примеру, чести на портрет почему-то не удостоился спортсмен Жан Беленюк.

На данный момент лидерами симпатий стали Разумков, Стефанчук и Федеров. Антипатий – гендиректор "плюсов" Александр Ткаченко.

Отметим, что намедни в связи со списками в "Слуге народа" разгорелся скандал: в кандидаты от партии каким-то боком попала 25-летняя тусовщица Ирина Панченко. Позже ее все таки исключили из заветных списков.

Схожие проблемы возникли и у "Евросоли" Порошенко. Так, на всю страну прославилась кандидат от БПП "маромойка" Наталья Баласинович. С ней также пообещали разобраться.