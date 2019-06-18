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Команда Зе запустила "голосовалку" за кандидатов - ФОТО

09:16
Команда Зе запустила "голосовалку" за кандидатов - фото 1
Команда Зе запустила "голосовалку" за кандидатов

Партия "Слуга народа" запустила программу постраймериз для своих кандидатов в Раду.

Вакарчук назвал своих спонсоров. Кто ему платит?

Об этом сообщается на сайте политсилы.

Зайдя на ресурс партии, любой желающий может поставить лайк или дизлайк "зеленым" политикам.

Имя каждого кандидата сопровождено фотографией и краткой биографией. Почти каждого.

Команда Зе запустила 'голосовалку' за кандидатов - ФОТО - фото 182839

К примеру, чести на портрет почему-то не удостоился спортсмен Жан Беленюк.

Команда Зе запустила 'голосовалку' за кандидатов - ФОТО - фото 182837

На данный момент лидерами симпатий стали Разумков, Стефанчук и Федеров. Антипатий – гендиректор "плюсов" Александр Ткаченко.

Команда Зе запустила 'голосовалку' за кандидатов - ФОТО - фото 182838

Отметим, что намедни в связи со списками в "Слуге народа" разгорелся скандал: в кандидаты от партии каким-то боком попала 25-летняя тусовщица Ирина Панченко. Позже ее все таки исключили из заветных списков.

Схожие проблемы возникли и у "Евросоли" Порошенко. Так, на всю страну прославилась кандидат от БПП "маромойка" Наталья Баласинович. С ней также пообещали разобраться.

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Партия Слуга народа БПП / Европейская Солидарность Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук довыборы в Раду Новости Украина
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