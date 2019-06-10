Афроукраинец войдет в Раду. Впервые в истории

Афроукраинец войдет в Раду. Впервые в истории

Борец в греко-римском стиле Жан Беленюк пойдет в Раду от "Слуги народа". Спортсмен станет первым чернокожим депутатом в истории страны.

Об этом заявили на презентации политсилы Владимира Зеленского.

Жан попал в первую десятку списка. Учитывая рейтинги "Слуги народа", в Раде появится первый чернокожий депутат – первый, за всю нашу историю.

Комментируя свое политическое будущее, Беленюк сказал следующее:

"Главная цель – это развитие спорта в Украине, спортивного движения, чтобы наша нация была здоровой, спортивной и показывала высокие результаты на международной арене".

И добавил, что лишь "зеленые" додумались включить его в свою партию.

"Приглашала в Раду только "Слуга народа", потому что я голосовал за Зеленского. И я вижу возможности изменить ситуацию только с ним", - заявил спортсмен.

Отметим, что не только Беленюк может вскоре пополнить ряды политиков.

Намедни музыкант Виктор Павлик принял заманчивое предложение от партии "Стабильность"....идти в депутаты.

Однако пока что он не спешит становиться политиком, взвешивая все "за" и "против".

"Я не сказал "против" и "за" не сказал", - заявил певец.

А пока Павлик думает, Квартал 95 действует. Нет, мы не о Зеленском сейчас говорим.

Речь идет о Юрие Корявченкове (Юзике) из Квартала 95 и нескольких актерах Лиги смеха. Каких именно – пока что неизвестно.

"Юзик собирается идти по одному из округов в Кривом Роге ", - отметил по этому поводу член Команды Зе Александр Корниенко.

И не удивительно! Это город является родиной многих из членов "Квартал 95". Интересно, куда подтянутся остальные комики? Вскоре шутка о Лысом в политике может стать реальностью.