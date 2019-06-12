В списке "Слуги народа" оказалась 25-летняя киевская тусовщица

В Раду пытается пролезть обычная киевская мажорка

Создатели партии, которая может набрать большинство в Верховной Раде девятого созыва, столь активно торгуют местами в списке, что к ним попадают не только старые политиканы, но и вообще случайные люди. Так, под номером 73 в перечне кандидатов от "Слуги народа" значится Ирина Панченко.

25-летняя киевская тусовщица, являющаяся дочерью бизнесмена Сергея Панченко, который по некоторым данным связан с криминалом, претендует на место в Раде.

Ездящая на Bentley мажорка закончила юрфак Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, а после устроилась на работу сначала юристом в ООО "Торговый дом "Финпром". Затем, к 2017-му году, Панченко сменила место работы и стала помощником нотариуса. В общем, девушка уж никак не сама зарабатывает на столь дорогую машину и разгульный образ жизни.

А "гудеть" будущая нардеп умеет знатно. Ее в большой компании подруг-мажорок можно постоянно увидеть в барах MARIO и LEO.

Как же юная блондинка попала в список топовой политсилы? Судя по всему, ответ на этот вопрос банален. Скорее всего, место ей купили через экс-нардепа Виктора Тимошенко, который раньше возглавлял Крымскую и Львовскую таможни. Именно он является ответственным за аукционы и продажу как минимум части мест в списках.

К слову, в самой партии перед представлением ее членов говорили о том, что фильтровать будущих нардепов будут сами же люди и предлагали критиковать вошедших в список кандидатов. Вполне может быть, что помимо связанных с рыгами деятелей политикам нужно избавиться и от Ирины Панченко. Впрочем, если ее место купили, у нее есть некие гарантии.