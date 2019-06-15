У Порошенко пообещали чистки: кто пострадает

У Порошенко пообещали чистки: кто пострадает

Намедни партию Порошенко потряс скандал: 30-й номер в списке Наталья Баласинович смачно выматерилась на видео. В попытке замять скандал, руководство политсилы анонсировало проверку своих кандидатов.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Несмотря на публичную реакцию по отдельным кандидатов в народные депутаты, политсовет партии «Европейская Солидарность» инициировала проверку всех членов списка от "Европейской Солидарности". Результаты проверки будут обнародованы на следующей неделе", - заявили в "ЕС" и подчеркнули, что чистки - это нормальная европейская практика.

Также в партии добавили, что "что ранее уже началась проверка обстоятельств поведения Н.Баласинович", - вновь напомнили в партии.

Интересно, что о чистках заявлял ранее и сам Порошенко. Но что-то не сложилось.

Напомним, после разгрома на президентских выборах, Петр Порошенко пообещал обновить свою партию и очистить ее от нежелательных элементов. В список последних ненароком попали и самые преданные сторонники экс-гаранта.