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Вакарчук назвал своих спонсоров: кто ему платит

18:30
Вакарчук назвал своих спонсоров: кто ему платит - фото 1
Вакарчук назвал своих спонсоров: кто ему платит

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал своих доноров. Так кто же поддерживает певца?

Вакарчук поддержал ЛГБТ – заявление

Как сообщают СМИ, музыканта проплачивают банкир Dragon Capital Сергей Фурса, экс-глава «Киевстара» Петр Чернышев и региональный президент Jacobs Douwe Egberts Тарас Лукачук.

Интересно, что первый взнос в партию сделал сам музыкант.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ ”, - заявил певец.

Отметим, что перед президентскими выборами Вакарчук старательно избегал четкого ответа на вопрос о своих политических амбициях. Вскоре он и вовсе заявил, что в политику идти не собирается. Но позже передумал.

Ну и говоря о позитиве: у певца уже есть политический опыт, и не только в выступлениях на Майдане и в фейсбуке. Так, в свое время он избирался в Раду, но особых талантов так и не проявил.

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Святослав Вакарчук Партия Голос Выборы в Раду 2019 Новости Украина
Громадське
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