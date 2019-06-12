"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал

"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал

Партия "Слуга народа" начала чистить свои ряды, едва объявив своих кандидатов. Под нож пошла известная тусовщица.

Об этом политсила сообщила в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - cказано в сообщении.

Отметим, что "увольнение" Панченко прошло лишь после скандала, поднятого СМИ, Как оказалось, папа хорошей девочки является уважаемым бизнесменом....со связями в уголовном мире. Сама же красавица дочь промышляла вечными тусовками в барах MARIO/LEO и подработками (формальными?) в юрсфере.

Первым она конечно же прославилась больше.

Напомним, борец в греко-римском стиле Жан Беленюк пойдет в Раду от "Слуги народа". Спортсмен станет первым чернокожим депутатом в истории страны.