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"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал

18:30
"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал - фото 1
"Слуга народа" начала чистки: кто пострадал

Партия "Слуга народа" начала чистить свои ряды, едва объявив своих кандидатов. Под нож пошла известная тусовщица.

Огромный триумф: Слуга народа завоюет Раду – рейтинг

Об этом политсила сообщила в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - cказано в сообщении.

'Слуга народа' начала чистки: кто пострадал - фото 182591

Отметим, что "увольнение" Панченко прошло лишь после скандала, поднятого СМИ, Как оказалось, папа хорошей девочки является уважаемым бизнесменом....со связями в уголовном мире. Сама же красавица дочь промышляла вечными тусовками в барах MARIO/LEO и подработками (формальными?) в юрсфере.

'Слуга народа' начала чистки: кто пострадал - фото 182593

Первым она конечно же прославилась больше.

Напомним, борец в греко-римском стиле Жан Беленюк пойдет в Раду от "Слуги народа". Спортсмен станет первым чернокожим депутатом в истории страны.

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