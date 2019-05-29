Павел Климкин купил большую квартиру в Киеве

Климкин наконец-то обзавелся собственной недвижимостью

Подавший в отставку министр иностранных дел Украины совершил дорогостоящую покупку элитной недвижимости. Соответствующие документы он внес в дополнение к своему отчету о доходах.

Согласно реестру е-деклараций, договор о купле-продаже квартиры площадью 108,3 квадратных метра Климкин заключил 16 мая.

Жилье обошлось ему в три миллиона 29 тысяч гривен, то есть за "квадрат" Климкин отдал чуть больше тысячи долларов. Так что можно предположить, что расположена квартира далеко не в самом элитном районе столицы.

Впрочем, в довесок к этой квартире министр прикупил еще и парковочное место - 17 "квадратов" за 132 тысячи гривен - стандартная цена за кусочек асфальта.

Продавцом недвижимости в отчете о доходах Климкин указал некоего Алексея Булгакова.

Примечательно, что ранее на министра не было записано ничего из жилья в Украине - всем владела его супруга Марина Михайленко. Именно ее глава внешнеполитического ведомства указывал как собственницу квартиры на 68 "квадратов" в столице, а также дачу с огромным земельным участком в элитном поселке Козин.

Буквально на следующий день после покупки, 17 мая, Климкин продолжил парад увольняющихся в связи со сменой президента и объявил о том, что покидает должность представителя нашей страны в международном пространстве.