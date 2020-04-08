Зеленский высказался о смягчении карантина: Что известно?

Зеленский рассказал о смягчении карантина: Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможном смягчении карантинных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

По словам главы государства, на данный момент ни о каком смягчении карантина, особенно с учетом Пасхальных праздников, быть не может.

"Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.