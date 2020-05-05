Кабмин продлит карантин после 22 мая: Раскрыты детали

Кабмин продлит карантин после 22 мая: Раскрыты детали

Кабмин продлит карантин в Украине после 22 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Украинскому радио".

"Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца. Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью в стране", - рассказал глава Кабмина.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.