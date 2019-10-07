Дело Байдена: "Украина может создать следственный комитет"

Импичмент Трампа: Украина может создать следственный комитет

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность создания общего украино-американского комитета для расследования "дела Байдена".

Об этом гарант заявил в интервью японскому Kyodo.

Разъясняя свое обещание Дональду Трампу расследовать дело Burisma (компания, с которой связан Хантер Байден - сын вероятного кандидата в президенты США Прим. ред.), президент заявил, что "если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве, в соответствии с внутренним законодательством Украины, то мы можем начать расследование путем создания совместного следственного комитета".

Кроме того Зеленский снова подчеркнул, что на него никогда "не оказывали давления, и не навязывались никакие условия (для проведения встречи с Трампом или договоренностей о поставках взамен оружия – прим. ред)".

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. он "усомнился" в ее целесообразности. Именно ее политик будто бы и использовал для давления на Владимира Зеленского, с целью возобновления расследования дела Burisma.

Оба лидера всякое давление отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Для снятия всех подозрений, Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Однако позже украинский президент заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.

Однако Трампа это не смутило и он пообещал еще одну расшифровку диалога с украинским гарантом.