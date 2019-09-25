Белый дом опубликовал запись разговора Трампа с Зеленским: импичменту быть

У Трампа возникли неслабые проблемы из-за разговора с Зеленским

Рассказы представителей Трампа о том, что опасения демократов и некоторых республиканцев беспочвенны, а президент США никак не пытался использовать Зеленского в создании давления на Джозефа Байдена оказались выдумкой.

Об этом свидетельствует стенограмма переговоров президента США с верховным главнокомандующим Украины, которую в среду, 25 сентября, опубликовали на сайте Белого дома.

Согласно документам, среди поздравлений и обмена любезностями Трамп все же высказал пожелания беседы его личного адвоката с назначенным Зеленским генеральным прокурором.

Среди всего прочего американский лидер жаловался победителю выборов в Украине на то, что "предыдущая женщина-посол США была плохой", а "глава ГПУ не справлялся со своими обязанностями".

"Так что я просто хочу, чтобы вы знали о другой вещи. Есть много разговоров о сыне Байдена. Байден стал хвастаться, что остановил уголовное преследование, а многие люди все же хотят знать о том, что на самом деле случилось. Вы можете посмотреть на это... это звучит ужасно для меня. Так что если вы сможете что-то сделать с новым генеральным прокурором, было бы здорово", - заявил Трамп Зеленскому, на что получил практически обещание о помощи.

Лидер "Слуги народа" подчеркнул, что к сентябрю, когда его партия займет абсолютное большинство в Раде, генпрокурором "станет на 100% его человек". А уже тогда команда Зе позаботится о расследовании. При этом Зеленский попросил Трампа предоставить ему больше данных, которые будут способствовать преследованию сына Байдена.

После Трамп и Зеленский договорились о звонке Джулиани украинскому президенту, а также о контактах на уровне представителей главы Белого дома и сотрудников Офиса президента Украины по щепетильным вопросам.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.