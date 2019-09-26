Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским

Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о желании опубликовать еще одну стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом политик заявил СМИ.

"Я думаю, что следует запросить публикацию и первого разговора также. Он был прекрасным", - заявил президент и вновь подчеркнул, что он не давил на украинского гаранта.

"За что импичмент? За то что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.