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Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским

10:34
Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским - фото 1
Трамп опубликует еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о желании опубликовать еще одну стенограмму разговора с Владимиром Зеленским.

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Об этом политик заявил СМИ.

"Я думаю, что следует запросить публикацию и первого разговора также. Он был прекрасным", - заявил президент и вновь подчеркнул, что он не давил на украинского гаранта.

"За что импичмент? За то что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор", - заявил Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии стенограммы скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.

 
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Владимир Зеленский США Дональд Трамп Новости Украина
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