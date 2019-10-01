Трамп давил на еще одно государство – СМИ

Трамп давил на еще одно государство – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не единственная жертва "гангстера Дональда Трампа".

Об этом сообщают американские СМИ.

По данным источника, президент США также пытался оказать давление yf премьер-министра Австралии "во время недавней телефонной беседы, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции".

По мнению Трампа, это должно было дискредитировать расследование Мюллера (Роберт Мюллер – спецпрокурор США, который расследовал вмешательство РФ в американские выборы 2016 г.).

Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока невозможно, т.к. Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".