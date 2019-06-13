Хомчак решил сокращать состав ВСУ

Хомчак начнет сокращения в армии

Назначенный Владимиром Зеленским новый глава Генерального штаба Руслан Хомчак уже издал приказ о приведении численности бойцов Вооруженных сил к "оптимальному количеству".

Об этом главнокомандующий ВСУ заявил в интервью журналистам "Радио Свобода", не пояснив подробностей своих планов.

Хомчак подчеркнул, что собирается проводить реформы так, чтобы не снижалась боеспособность Вооруженных сил, но речь идет о сокращениях, а не о расширении армейских соединений.

- Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимального количества. Конечно, не снижая боеспособность, готовность к ответу на угрозы и вызовы перед государством. Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее и доложить мне, как надо сделать, - отметил Хомчак.

Генерал-лейтенант утверждает, что сокращать военные части нужно, но при этом стоит изучить, какими расчетами руководствовались, когда издавали приказы для разворачиваний боевых соединений:

- Я должен услышать тех специалистов по своему направлению, чем они руководствовались, какая ситуация. Не проблема принять решение. Проблема - принять правильное решение, услышать всех, чтобы оно было обосновано и дало соответствующий результат.

С учетом того, что количество боеспособных подразделений в армии с 2014-го года безостановочно росло, а предыдущие сокращения ВСУ, которые регулярно проводились деятелями до начала войны с Россией приводили к разрушению обороноспособности Украины, подобные действия от Хомчака выглядят угрожающе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неоднократно критиковал Петра Порошенко за провал по освобождению Донбасса. Однако в процессе предвыборной гонки он сам так и не назвал действенный способ урегулирования русско-украинского конфликта. По мнению нынешнего гаранта, вопрос ОРДЛО можно решить лишь путем нормандского формата.

На данный момент Украина уже начала формировать переговорную группу для Минской встречи. Ее главой стал экс-президент Леонид Кучма, а ответственной за гуманитарные вопросы назначили экс-уполномоченную ВРУ по правам человека Валерию Лутковскую.