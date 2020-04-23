"Пусть не надеются!": Саакашвили рассказал о будущем с Зеленским

Пусть не надеются!: Саакашвили рассказал об отношению к Зеленскому

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл некоторые подробности своего политического будущего в Украине и прокомментировал слухи о возможных конфликтах с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Лига. нет"

По словам опального политика, он не собирается "устраивать шоу, так как уже вышел из этого возраста".

"Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать", - сказал Михаил Саакашвили.

Напомним, в 2015 г. Михаил Саакашвили получил гражданство Украины, однако через 2 года был лишен его указом Петра Порошенко.

В 2019 г. опальный политик снова стал гражданином Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.