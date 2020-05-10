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Грузия потребовала от Украины экстрадировать Саакашвили

16:00
Грузия хочет выдачи ей Саакашвили - фото 1
Грузия хочет выдачи ей Саакашвили

Попытки Андрея Ермака любой ценой пристроить своего друга Михеила Саакашвили на госслужбу без должной работы с грузинскими партнерами Украины привели к дипломатическому скандалу и к тому, что Киев оказался в заведомо проигрышной ситуации.

В эфире телеканала Imedia министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани жестко раскритиковал решение назначить Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Зеленский объяснил полезность Саакашвили для Украины

По словам дипломата, Тбилиси мог бы не реагировать на то, что экс-президент просто является гражданином Украины. Но вот решение Зеленского дать ему высокую, хоть и бесполезную должность грузины оставить без внимания не могут:

- Конечно, у нас была бы совсем другая реакция, если Саакашвили был бы просто гражданином Украины, а не находился бы в розыске и не был осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинской власти в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство. А мы требует экстрадиции. В международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Что теперь будут делать Зеленский и Ермак с официальными запросами правоохранителей и политиков Грузии на выдачу им обвиняемого, неизвестно. Но существование требований экстрадиции занимающего пост свадебного генерала политика уж никак не сыграет на пользу Украине ни на международной арене, ни на отношениях с Грузией.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.

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Михеил Саакашвили Депортация Саакашвили Грузия дипломатические отношения МИД Украины Владимир Зеленский Андрей Ермак Новости
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