Грузия потребовала от Украины экстрадировать Саакашвили

Грузия хочет выдачи ей Саакашвили

Попытки Андрея Ермака любой ценой пристроить своего друга Михеила Саакашвили на госслужбу без должной работы с грузинскими партнерами Украины привели к дипломатическому скандалу и к тому, что Киев оказался в заведомо проигрышной ситуации.

В эфире телеканала Imedia министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани жестко раскритиковал решение назначить Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

По словам дипломата, Тбилиси мог бы не реагировать на то, что экс-президент просто является гражданином Украины. Но вот решение Зеленского дать ему высокую, хоть и бесполезную должность грузины оставить без внимания не могут:

- Конечно, у нас была бы совсем другая реакция, если Саакашвили был бы просто гражданином Украины, а не находился бы в розыске и не был осужденным в Грузии. Мы обращались к украинским властям с просьбой об экстрадиции Саакашвили. К сожалению, представители украинской власти в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство. А мы требует экстрадиции. В международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Что теперь будут делать Зеленский и Ермак с официальными запросами правоохранителей и политиков Грузии на выдачу им обвиняемого, неизвестно. Но существование требований экстрадиции занимающего пост свадебного генерала политика уж никак не сыграет на пользу Украине ни на международной арене, ни на отношениях с Грузией.

Напомним, 22 апреля стало известно о возможном назначении Михаила Саакашвили в Кабмин на пост вице-премьера по вопросам реформ. В Грузии эту новость восприняли очень негативно и пригрозили отослать своего посла из Киева.

В ответ глава фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что Украине никто не должен указывать, как проводить внутреннюю политику.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

На следующий день Грузия отослала своего посла из Киева для консультаций.