"Это первая победа": Олег Свинарчук обыграл НАБУ

"Это первая победа": Олег Свинарчук обыграл НАБУ – адвокат

Экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук выиграл суд против НАБУ в деле о неявке на допрос.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на его адвоката.

По данным юриста Руслана Волынця, оправдательный вердикт был принят Высшим антикоррупционным судом 28 октября. Как отметил защитник Гладковского, это "первая победа в очереди побед по всем надуманными делами и безосновательными политически мотивированными обвинениями".

Напомним, что имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.

21 октября экс-чиновник вышел на свободу.