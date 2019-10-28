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"Это первая победа": Олег Свинарчук обыграл НАБУ

15:24
"Это первая победа": Олег Свинарчук обыграл НАБУ – адвокат - фото 1
"Это первая победа": Олег Свинарчук обыграл НАБУ – адвокат

Экс-замглавы СНБО Олег Свинарчук выиграл суд против НАБУ в деле о неявке на допрос.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на его адвоката.

По данным юриста Руслана Волынця, оправдательный вердикт был принят Высшим антикоррупционным судом 28 октября. Как отметил защитник Гладковского, это "первая победа в очереди побед по всем надуманными делами и безосновательными политически мотивированными обвинениями".

Напомним, что имя Свинарчука-Гладковского прогремело на всю страну в феврале 2019 г. после выхода расследования "Бигус.инфо" о коррупции в Укроборонпроме.

Скандал в оборонке сильно ударил и по без того не сильному рейтингу Петра Порошенко. Вскоре Гладковский был уволен, однако неприятный осадок остался, чем и воспользовалась Команда Зе в преддверии президентских выборов.

Однако после победы "зеленых" о Свинарчуке благополучно забыли. Экс-чиновник же зря времени не терял и продолжал наслаждаться жизнью.

Но недолго. 17 октября он вновь попытался покинуть страну, однако его задержали агенты НАБУ. 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского с правом внесения залога.

21 октября экс-чиновник вышел на свободу.

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Олег Гладковский НАБУ суд допрос Новости Украина
Громадське
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