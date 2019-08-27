НАБУ открыло дело против Свинарчука. Названа причина

НАБУ открыло дело против Свинарчука. Названа причина

НАБУ открыло новое дело против экс-зама секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука). И "Укроборонпром" тут ни при чем.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

Согласно источнику, скандального чиновника подозревают в недекларировании доходов на сумму в 1,3 млн. грн.

В фабуле дела говорится, что в 2015 г. Свинарчук не указал в декларации стоимость корпоративных прав в кипрской компании и наличие таких же прав у его сына в отношении "Киевоблэнерго".

Будет ли иметь это дело успех? Маловероятно. Детективов НАБУ уже подозревали в связях со скандальным семейством. Дело дошло даже обысков.

А пока следователи копаются в делах Гладковского, тот культурно проводит отдых Так, не так давно его застали с таинственной блондинкой в Испании. Подробности смотрите здесь.

Напомним, НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал "кусаться".