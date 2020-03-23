Емец требует ввести режим ЧП в Украине: Раскрыты детали

Емец требует ввести режим ЧП в Украине: Раскрыты детали

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы", - заявил глава Минздрава.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса все украинцы должны "занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы МОЗ".

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.