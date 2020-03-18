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Кличко призвал к жесткости за нарушение карантина – ВИДЕО

15:40
Кличко призвал к жесткости за нарушение карантина – ВИДЕО - фото 1
Кличко призвал к жесткости за нарушение карантина – ВИДЕО

Глава КГГА Виталий Кличко призвал Кабмин проконтролировать процесс перевода робочих на удаленную работу.

У Кличко нашли "замену" закрытому метро - ФОТО

Об этом он заявил в Facebook.

"Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер", - сказал градоначальник и призвал Кабмин принять соответствующие меры.

"Обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения", - отметил мэр.

Напомним, что с 18 марта Киевский метрополитен приостановил свою работу; кроме того столица прекратила транспортное сообщение с населенными пунктами Киевской области.

Для упреждения коллапса, местные власти пообещали оптимизировать работу (маршруты) наземного общественного транспорта. Однако эти меры оказались недостаточными: как киевляне, так и перевозчики были замечены за грубейшим нарушением норм карантина. Подробнее об этом читайте здесь.

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Виталий Кличко Киев Кабмин метро Новости Украина
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