В Киеве утроилось количество зараженных СOVID-19: Все подробности

В Киеве утроилось количество зараженных СOVID-19: Все подробности

В Киеве подтвердились новые случаи заболевания китайским коронавирусом.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

"На сегодняшний день в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. С 10 больных пятеро лечатся в Александрийской клинической больницы столицы. Остальные 5 - находятся на самоизоляции и получают лечение дома под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Как уточнил мэр, на данный момент ожидаются результаты тестов еще 3 человек.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.