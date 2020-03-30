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Емец и глава Минфина ушли в отставку: Все подробности

14:32
Емец и глава Минфина ушли в отставку: Все подробности - фото 1
Емец и глава Минфина ушли в отставку: Все подробности

В понедельник, 30 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Ильи Емца Игоря Уманского – глав МОЗ и Минфина.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Отставку министра здравоохранения поддержал 271 депутат, министра финансов - 249. Назначить на их место Максима Степанова (МОЗ) и Сергея Смарченко (Минфин) не удалось. Таким образом упомянутые министерства остались без руководителей.

Отметим, что возможная отставка главы Минздрава для многих вовсе не является неожиданностью. Ранее об этом сообщал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, неделю спустя эти слухи подтвердила его коллега Ирина Геращенко. Подробнее об этом читайте здесь.

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Новости Украина Сергей Марченко Илья Емец Игорь Уманский Максим Степанов
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