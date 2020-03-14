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"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ "отчитался" о коронавирусе – ВИДЕО

10:05
"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ отчитался о "коронавирусе" – ВИДЕО - фото 1
"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ отчитался о "коронавирусе" – ВИДЕО

Глава МОЗ Илья Емец ненароком предрек "смерть всех пенсионеров Украины" от китайского коронавируса.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Довольно странный курьез произошел во время презентации проекта закона "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19".

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - заявил Илья Емец.

Слова министра были довольно неоднозначно восприняты общественностью и Илья Емец был вынужден объясниться за свое заявление.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - сказал политик.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

14 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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Илья Емец Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
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