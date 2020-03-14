"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ "отчитался" о коронавирусе – ВИДЕО

"Умрут все пенсионеры": Глава МОЗ отчитался о "коронавирусе" – ВИДЕО

Глава МОЗ Илья Емец ненароком предрек "смерть всех пенсионеров Украины" от китайского коронавируса.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Довольно странный курьез произошел во время презентации проекта закона "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса COVID-19".

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - заявил Илья Емец.

Слова министра были довольно неоднозначно восприняты общественностью и Илья Емец был вынужден объясниться за свое заявление.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию пожилых людей. Исходя из мировой тенденции и медицинских исследований, у них чуть ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов. Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски", - сказал политик.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

14 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. Пропускать через КПВВ пограничники будут лишь людей с украинским паспортом и видом на жительство. Подробнее об этом читайте по ссылке.