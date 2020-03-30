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Уволить Емца: В Раду внесли постановление

09:30
Уволить Емца: В Раду внесли постановление - фото 1
Уволить Емца: В Раду внесли постановление

На сайте Верховной Рады Украины появилось постановление об увольнении главы МОЗ Ильи Емца и министра финансов Игоря Уманского.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Освободить ЕМЦА Илью Николаевича от должности Министра здравоохранения Украины", - говорится в документе.

Отметим, что возможная отставка главы Минздрава для многих вовсе не является неожиданностью. Ранее об этом сообщал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, неделю спустя эти слухи подтвердила его коллега Ирина Геращенко.

Уволить Емца: В Раду внесли постановление - фото 197935

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку в разгар короновируса. На совещании руководства ВР происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко. Все они .... когда-то работали в команде Порошенко", - написала нардеп в Facebook.

Напомним, Емец требует ввести режим ЧП в Украине: Раскрыты детали.

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Илья Емец Министерство финансов увольнение Новости Украина
Без табу
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