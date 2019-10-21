Десятки тысяч: хор Веревки наградили за "хату Гонтаревой"

Десятки тысяч: хор Веревки наградили за "хату Гонтаревой"

Намедни Хор Веревки в эфире "Квартала" высмеял пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. За это им заплатили десятки тысяч гривен.

Об этом сообщила главред "24 Канала" Елена Трибушная.

"По контракту за исполнение "хита" "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" со сцены 95 квартала хор получил чуть меньше 30 тысяч гривен - сообщил в комментарии 24 каналу руководитель хора Зеновий Коринец", - написала журналистка в Facebook и добавила, что в хоре уже поспешили оправдаться за инцидент.

"Если коротко, оправдания звучат так:

- солировали не мы, солировал Кошевой

- да, немного неудобно вышло

- уговорили, демоны - мол программа такая, смешная...".

Немного погодя руководитель хора Зиновий Коринец заявил следующее:

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом".

Зиновий Коринец

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

На инцидент уже отреагировала жертва скетча Валерия Гонтарева. Неужели она подаст в суд?