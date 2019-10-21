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Десятки тысяч: хор Веревки наградили за "хату Гонтаревой"

10:22
Десятки тысяч: хор Веревки наградили за "хату Гонтаревой" - фото 1
Десятки тысяч: хор Веревки наградили за "хату Гонтаревой"

Намедни Хор Веревки в эфире "Квартала" высмеял пожар в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. За это им заплатили десятки тысяч гривен.

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Об этом сообщила главред "24 Канала" Елена Трибушная.

"По контракту за исполнение "хита" "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" со сцены 95 квартала хор получил чуть меньше 30 тысяч гривен - сообщил в комментарии 24 каналу руководитель хора Зеновий Коринец", - написала журналистка в Facebook и добавила, что в хоре уже поспешили оправдаться за инцидент.

"Если коротко, оправдания звучат так:
- солировали не мы, солировал Кошевой
- да, немного неудобно вышло
- уговорили, демоны - мол программа такая, смешная...".

Десятки тысяч: хор Веревки наградили за 'хату Гонтаревой' - фото 189833

Немного погодя руководитель хора Зиновий Коринец заявил следующее:

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с Кварталом".

Десятки тысяч: хор Веревки наградили за 'хату Гонтаревой' - фото 189835

Зиновий Коринец

Напомним, в свежем выпуске "Вечернего Квартала" прозвучал номер "на злобу дня" под названием "Горіла Хата". Ее исполнил Евгений Кошевой в сопровождении хора имени Григория Веревки. Пожар кварталовцы назвали "ярким событием", позлорадствовали от души, заявив, что "хата" сгорела от стыда.

На инцидент уже отреагировала жертва скетча Валерия Гонтарева. Неужели она подаст в суд?

 
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Вечерний квартал Валерия Гонтарева Евгений Кошевой Новости Украина
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