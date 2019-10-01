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Порошенко объявил награду за дело Гонтаревой

09:29
Порошенко объявил награду за дело Гонтаревой - фото 1
Порошенко объявил награду за дело Гонтаревой

Пятый президент Петр Порошенко назначил награду за информацию о заказчиках и исполнителях покушения на экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

Порошенко слетал к Гонтаревой и "сделал" ее балериной - странное ФОТО

Об этом политик написал в Facebook.

"Чтобы не дать не очень активном следствию никаких шансов на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности", - завил глава "ЕС" и подчеркнул, что и сам догадывается, кто виноват.

Порошенко объявил награду за дело Гонтаревой - фото 188723

"Круг лиц, на которых падают подозрения, не так уж и широк. Пальцем ткнешь - и попадешь. Но очень важно легальным способом установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, что правоохранительные органы подозревают Валерию Гонтареву в пособничестве Сергею Курченко. В связи с этим ее уже неоднократно вызывали на допрос. Однако экс-чиновница все обвинения отрицает и предпочитает оставаться в туманном Лондоне.

Но даже там она якобы не может чувствовать себя в безопасности. По ее словам, ей угрожает олигарх Игорь Коломойский. Будто бы из-за ПриватБанка. Больше об этом читайте здесь.

У Коломойского же свои мысли на этот счет.

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Петр Порошенко Валерия Гонтарева Игорь Коломойский Новости Украина
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