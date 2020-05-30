Cтрельба в Броварах: Суд арестовал одного из подозреваемых - ФОТО

Cтрельба в Броварах: Суд арестовал одного из подозреваемых - ФОТО

В субботу, 30 мая, суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в перестрелке в Броварах.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"В настоящее время 21-му лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения – содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Позже вердикт суда прокомментировал замглавы МВД Антон Геращенко.

«60 дней под арестом без права внесения залога. Правильное решение принял судья ! А иначе как бы он смотрел в глаза своим соседям, жителям Броваров, которые вчера испытали чувство страха за себя и своих детей? Ожидаем аналогичные решения и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок - винницких и броварских», - заявил чиновник.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя "кураторами" перевозок "Бровары-Киев", которые не договорились между собой о распределении маршрутов.