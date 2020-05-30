Стрельба в Броварах: Полиция нашла организаторов

Стрельба в Броварах: Полиция нашла организаторов

Национальная полиция Украины установила личности организаторов перестрелки в Броварах.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире шоу Савика Шустера.

По словам зама Авакова, каждый из участников перестрелки из Винницкой области должен был получить по 800 грн за день "работы". Открывать стрельбу скорее-всего никто из них планировал.

"Скорее-всего, не было в планах применять оружие, но как всегда бывает в спектаклях, оружие, висит на стене, выстреливает. За все это придется отвечать и организаторам, и исполнителям", - заявил Антон Геращенко, добавив, что знает имена организаторов.

"Я в интересах следствия не стал бы называть сейчас фамилии, но я могу сказать, что они нам известны", - отметил замглавы МВД.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, причиной разборок стал конфликт между двумя "кураторами" перевозок "Бровары-Киев", которые не договорились между собой о распределении маршрутов.