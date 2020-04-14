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"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП пообещал массовые собрания на Пасху

16:20
"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП массовые собрания на Пасху - фото 1
"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП массовые собрания на Пасху

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий пообещал проведение массовых мероприятий на Пасху.

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Об этом священнослужитель заявил в своем видеобращении.

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах пасхальные богослужения будут совершаться. Те верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал Онуфрий.

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

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