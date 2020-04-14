В Лавре усилили карантин, зараженных все больше – Кличко

В Лавре усилили карантин, зараженных все больше – Кличко

В Киево-Печерской Лавре, являющейся одним из очагов коронавируса в столице Украины, усилили карантин.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

"Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению", - сказал мэр Киева и раскрыл некоторые детали.

"Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 учеников духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", – отметил политик.

Напомним, что ранее митрополит Павел, - настоятель Киево-Печерской Лавры, - призывал игнорировать коронавирус. Однако позже ему и его братии пришлось поумерить свой пыл и сдать тесты на COVID-19.

5 апреля Печерский монастырь был и вовсе закрыт на карантин. Уже на следующий день подтвердились и первые случаи заболевания в стенах обители.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий.

13 апреля монастырь закрыли на карантин.