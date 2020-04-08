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COVID-19 побил печальный рекорд в Украине: Что изменилось?

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COVID-19 побил печальный рекорд в Украине: Что изменилось? - фото 1
COVID-19 побил печальный рекорд в Украине: Что изменилось?

За прошедшие сутки в Украине выявили больше 200 больных коронавирусом, что в целом на 50 человек больше, чем в предыдущие дни.

Они умирали чаще всего: МОЗУ озвучил статистику по COVID-19

Об этом свидетельствуют данные МОЗ.

По состоянию на среду, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

COVID-19 побил печальный рекорд в Украине: Что изменилось? - фото 198385

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

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