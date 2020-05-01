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Реакция будет жесткой: Аваков пригрозил мэру Черкасс из-за снятия карантина

16:00
Аваков разозлился из-за неподчинения - фото 1
Аваков разозлился из-за неподчинения

Заигравшийся в избирательное преследование нарушителей ограничительных мер министр внутренних дел Украины Арсен Аваков недоволен тем, что местные власти выходят из-под контроля правительства.

После того, как в мэриях Днепра и Черкасс чиновники приняли решение о послаблении карантинных мер, бессменный "временный" министр с огромной властью решил накатать злобные посты в соцсетях.

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"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!" - отметил Аваков, забыв при этом о Борисе Филатове, который также решил снять некоторые ограничения для спасения малого бизнеса.

Что именно мусора сделают с неподчиняющимися местными администрациями, сказать сложно. И карантинные меры отменять еще явно рано, поскольку МОЗ вообще не отстреливает реальную статистику распространения коронавируса, а количество зараженных и без того куда большее, чем каждый день объявляют чиновники. Но и избирательный карантин, в который играет Кабмин Шмыгаля, когда некоторым ресторанам, гипермаркетам, заправкам и продавцам техники можно работать, а другим, представителям более мелкого бизнеса - строжайше запрещено, явно не сказывается положительно ни на эпидемиологической ситуации, ни на экономике.

К тому же последние несколько дней министры сами постоянно твердят о снятии карантина. Правда, называют дату - 11 мая. Под нее, судя по всему, и подгоняют результаты официальных тестирований населений. При этом же в Кабмине издают указы об открытии рынков, но говорят о том, что ослаблять ограничения еще рано.

Более того, в противодействии коронавирусу на передовой оказались фактически местные власти, а не центральная. Поскольку в правительстве только лишь отчитываются о поставках липовой гуманитарки и спускают вниз указы о том, какие доплаты мэрии должны сделать медикам из пустых местных бюджетов.

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