"Не мой телефон": Замглавы ОПУ оправдался за "угрозы" мэру Черкасс

"Не мой телефон": Замглавы ОПУ оправдался за "угрозы" мэру Черкасс

Замглавы ОПУ Сергей Трофимов отверг обвинения мэра Черкасс Анатолия Бондаренко в давлении.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ со ссылкой на политика.

"Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости", - заявил Сергей Трофимов и поделился своим мнением насчет Бондаренко.

"Такие самовольные действия местной власти - это не забота о людях и местном бизнесе. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если у городских глав имеются предметные предложения по помощи местному бизнесу - всегда можно связаться с Премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели", - подчеркнул политик.

Напомним, 1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города "жестким реагированием".

Позже Анатолий Бондаренко обвинил ОПУ в давлении из-за ослабления карантинных мер в Черкассах.