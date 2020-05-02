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Мэр Черкасс обвинил ОПУ в угрозах, там все отрицают – ФОТО

13:52
Мэр Черкасс обвинил ОПУ в угрозах, там все отрицают – ФОТО - фото 1
Мэр Черкасс обвинил ОПУ в угрозах, там все отрицают – ФОТО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обвинил в угрозах замглавы ОПУ Сергея Трофимова из-за мер, направленных на ослабление карантина в городе. У Владимира Зеленского все отрицают и объясняют произошедшее пранком.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на посты сторон конфликта Facebook.

Началось все вот с этой публикации Анатолия Бондаренко.

"Мой ответ: Вы забыли, в какой стране живете", - написал мэр Черкасс и сопроводил его вот этим скрином.

Мэр Черкасс обвинил ОПУ в угрозах, там все отрицают – ФОТО - фото 199489

В ответ Офис президента заявил, что не имеет к этим сообщениям никакого отношения.

"Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы", - заявили в ОПУ и пообещали расследование действий местного горсовета.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочий", - подчеркнули в Офисе президента.

Мэр Черкасс обвинил ОПУ в угрозах, там все отрицают – ФОТО - фото 199490

Что было ранее?

1 мая горсовет Черкасс разрешил работу местных магазинов, рынков и парикмахерских. В этот же день глава МВД Арсен Аваков пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко "жестким реагированием".

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