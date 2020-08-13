Беларусь не передаст Украине членов ЧВК "Вагнер" – СМИ

Беларусь не передаст Украине членов ЧВК "Вагнер" – СМИ

Беларусь не собирается экстрадировать в Украину членов ЧВК Вагнер, воевавших на Донбассе.

Об этом написал главред "Цензор. нет" Юрий Бутусов в Facebook.

"По данным источников Цензор.Нет среди украинских дипломатов, сообщения президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа о то, что генеральный прокурор Украины не прибыла в Минск для обсуждения вопроса экстрадиции преступников "Вагнера", объясняются срывом данного визита беларусской стороной. Офис Генерального прокурора Украины несколько раз обращался за приглашением к своим беларусским коллегам по вопросам организации визита генпрокурора Ирины Венедиктовой, однако никаких мер беларусы не предпринимают", - заявил журналист.

Почему это важно?

"9 граждан Украины, задержанных в Беларуси, являются опасными преступниками, которые принимали участие в убийствах и других тяжких преступлениях в составе бандитских формирований, разыскиваются украинскими правоохранительными органами, и подлежат выдаче на основе договора про экстрадицию" (с) Юрий Бутусов.

У Украины есть шанс получить преступников?

Даже если допустить, что Александр Лукашенко не договаривался заранее с Москвой о задержании россиян, такой вариант событий маловероятен. В противном случае президент Беларуси рискует ухудшить и без того не радужные отношения с Кремлем.

В пользу этого тезиса говорит также тот факт, что "Бацька" до сих пор напрямую не обвинил Владимира Путина и его окружение в посылке "вагнеровцев" в Беларусь. Более того, проводя публичное совещание с главами правоохранительных ведомств РБ, Александр Лукашенко попросил подчиненных не наказывать жестко российских наемников, т.к. те "исполняли приказ".

А если в Беларуси победят протесты?

Если в Беларуси победят протесты (что маловероятно – прим. ред.), новая, а следовательно и неустойчивая власть вряд ли пойдет на конфронтацию с РФ и скорее-всего отпустит "вагнеровцев" на свободу.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил белорусским правоохранителям запрос на выдачу "вагнеровцев" нашей стране.