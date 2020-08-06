Беларусь экстрадирует в Украину боевиков ЧВК "Вагнера" : Но есть условие

Беларусь экстрадирует боевиков ЧВК Вагнера в Украину: Но есть условие

В четверг, 6 августа, глава ОГП Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком. Во время беседы стороны обсудили вопрос экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора запросить выдачу 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси. Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовится ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В свою очередь генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что РБ рассмотрит вопрос об экстрадиции "вагнеровцев", но лишь после получения соответствующих запросов белорусской стороной. На данный момент ОГП Украины еще не направил белорусской стороне упомянутые документы.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.