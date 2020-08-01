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"Им приказали – они пошли": Лукашенко встал на защиту "вагнеровцев"

Вчера, 22:11
"Им приказали – они пошли": Лукашенко встал на защиту "вагнеровцев" - фото 1
"Им приказали – они пошли": Лукашенко встал на защиту "вагнеровцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил правоохранителей не карать жестоко членов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории республики.

Лукашенко назвал приезд наемников из России "чрезвычайным положением"

Об сообщает сайт президента РБ.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - отметил Александр Лукашенко, осудив при этом РФ за попытку "спрятать хвост".

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - отметил президент Беларуси.

Что было ранее?

29 июля белорусское государственное агентство БелТА сообщило о задержании в Беларуси 33 граждан РФ, являющихся членами ЧВК "Вагнера". Часть из них принимала участие в войне на Востоке Украины.

30 июля белорусские власти объявили преступникам подозрение в подготовке теракта.

В этот же день СБУ заявила о начале переговоров с белорусскими коллегами об экстрадиции части преступников в Украину.

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