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Армия Азербайджана разбила полк Армении с помощью турецких беспилотников

11:20
Азербайджан успешно громит технику оккупантов из турецких БПЛА - фото 1
Азербайджан успешно громит технику оккупантов из турецких БПЛА

Войска Азербайджана с использованием турецких БПЛА Bayraktar продолжают силой освобождать захваченные у них территории Нагорного Карабаха.

Утром во вторник, 29 сентяюря, в армии Азербайджана объявили об уничтожении двух вражеских танков, а также целого третьего мотострелкового полка "Мартуни" в ходе ночных боев.

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Сегодня же наступательные движения с ликвидацией поддерживаемых русскими бандформирований продолжились.

Как утверждают в минобороны Азербайджана, сегодня ночью бойцы сухопутных войск при поддержке "Байрактаров" с воздуха уничтожили колонну бронетехники и боевых машин Армении.

"В ночь на 29 сентября на всей протяженности фронта продолжались напряженные бои. Армянские вооруженные силы неоднократно пытались контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильский и Агдере-Тертерском направлениях, - заявили в ведомстве. - Около 8 утра солдаты уничтожили еще четыре танка армянских войск на Физули-Джебральському направлении фронта".

В то же время оккупационные войска вели артиллерийские обстрелы приграничных позиций Азербайджана. Разумеется, до момента подлета ударных беспилотников, которые успешно умножают технику на ноль.

Напомним, 27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь. В этот же день Армения и непризнанная недореспублика Нагорный Карабах объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан – военное положение и комендантский час в некоторых городах. 28 сентября Азербайджанская Республика ввела частичную мобилизацию своих вооруженных сил. На данный момент в спорном регионе продолжается противостояние конфликтующих сторон.

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