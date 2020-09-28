Азербайджан объявил частичную мобилизацию

Азербайджан объявил частичную мобилизацию

В понедельник, 28 сентября, Азербайджан объявил частичную мобилизацию.

Об этом говорится в указе президента страны Ильхама Алиева.

"Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. …Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами", - сказано в документе.

Что было ранее?

27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь. В этот же день Армения и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан – военное положение и комендантский час в некоторых городах.

На данный момент в спорном регионе продолжается противостояние конфликтующих сторон.