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Армения готовится к долгосрочной войне – заявление

16:30
Армения готовится к долгосрочной войне – заявление - фото 1
Армения готовится к долгосрочной войне – заявление

Армения готовится к долгосрочной войне с Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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Об этом заявил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

"Мы готовимся к долгосрочной войне. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что здесь главный игрок не Азербайджан, а Турция. И она преследует свои геополитические цели", - заявил политик, отметив, что продолжительность войны зависит от множества факторов.

"Эрдоган (президент Турции - прим. ред.) это будет использовать для своих игор, как в Средиземном море, также он будет это использовать для того, чтобы укрепится на международной арене. В частности, здесь в регионе развязав войну, он получает действия для маневра", - добавил Вагаршак Арутюнян.

Что было ранее?

27 сентября карабахский конфликт Армении и Азербайджана вновь перешел в острую фазу. Обвинив друг друга в нападении, противоборствующие стороны открыли огонь. В этот же день Армения и НКР объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан – военное положение и комендантский час в некоторых городах.

28 сентября Азербайджанская Республика ввела частичную мобилизацию своих вооруженных сил.

На данный момент в спорном регионе продолжается противостояние конфликтующих сторон.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах Новости Мир
РБК Украина
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