Азербайджан обстрелял "Градами" Нагорный Карабах: Армения объявила военное положение

Азербайджан обстрелял "Градами" Нагорный Карабах: В регионе объявили военное положение

В воскресенье, 27 сентября, Азербайджан обстрелял из систем Град непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В ответ власти НКР и Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Об этом заявил президент НКР Араик Арутюнян.

"Исходя из сложившейся ситуации, я объявил военное положение и мобилизацию всех мужчин старше 18 лет", - сказал политик, отметив, что НКР "выступает за мир".

"Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана, - добавил политик.

Что говорит Азербайджан?

Азербайджан отрицает нападение на НКР и винит в эскалации конфликта власти Армении. По версии республики, около 6:00 армия Армении "осуществила масштабные провокации" и подвергла интенсивному обстрелу села и позиции азербайджанской армии в прифронтовой зоне.

В связи с этим вооруженные силы Азербайджана открыли ответный огонь, в результате которого были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса" подразделений ПВО Армении.

Как и ожидалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал это заявление ложью. Более того, по данным Еревана, армянским военным удалось сбить 2 вертолета, 3 беспилотника и уничтожить 3 танка азербайджанских вооруженных сил.

Позже власти Армении объявили военное положение в стране.

"Дорогие соотечественники! Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляет военное положении и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации", - написал премьер республики Никол Пашинян в Facebook.

Азербайджан vs Армения: Краткая справка

Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном длится уже больше 30 лет. Его разрешению в первую препятствуют несколько факторов: относительное равенство вооруженных сил конфликтующих сторон; сложная география местности Нагорного Карабаха, затрудняющая быстрое наступление вооруженных сил Азербайджана; связанность двух республик тесными отношениями с Россией, играющей роль "арбитра" в регионе.

Этот конфликт когда-нибудь закончится?

Да. Вероятнее-всего это произойдет после военно-политического ослабления РФ и увеличения военной мощи одной из сторон. Мирное решение карабахского вопроса попросту невозможно, т. к. любая уступка властей Азербайджана или Армении будет равносильна политеческой смерти режима одной из этих стран.