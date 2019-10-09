Зеленский в США встречался с приближенным к Трампу русским криминальным авторитетом

Зеленский и Богдан были на встрече с Сэмом Кислиным

25 сентября, когда президент Украины вместе с лидерами своей команды находился с официальным визитом в США, Зеленский нашел время на кулуарные переговоры с одиозными деятелями.

Как утверждают российские журналисты, которые работали в сотрудничестве со "Схемами", у Зеленского в США были две неофициальные встречи.

Одна проходила в гостинице "Паркер" и была весьма открытой. В ней принимали участие в числе прочих видные представители еврейской диаспоры США Джек Розен, председатель Американского еврейского конгресса Дэниэл Рубин, председатель Национальной коалиции в поддержку евреев Евразии, раввин-хасид Моше Котлярский, который является заместителем председателя образовательного подразделения движения Хабад-Любавич, а также международный криминальный авторитет Сэм Кислин.

Последний известен своей работой с главарем Солнцевской ОПГ Япончиком, а также бандитами из Измайловской группировки Михаилом и Львом Черными.

При этом Кислин гордится своей дружбой с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Тем самым, который по некоторым данным пытается добиться для президента США расследования в Украине дела о коррупции сына Джозефа Байдена.

Вторая же встреча прошла в ресторане "Русская чайная", а участвовали в ней не больше 10 человек. Кислин при этом общался с Андреем Богданом.

К слову, не так давно друг Джулиани дал интервью пропагандистам российского канала НТВ. В нем он признал, что лично убедил Джулиани посоветовать Трампу раскрутить историю о коррупции в Украине при Порошенко.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что будто бы американский президент планирует приостановить оказание военной помощи Украине, т.к. он "усомнился" в ее целесообразности. Именно ее политик будто бы и использовал для давления на Владимира Зеленского с целью возобновления расследования дела Burisma.

Оба лидера всяческое давление отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Для снятия всех подозрений, Трамп решил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Однако позже украинский президент заявил о том, что не давал разрешения на публикацию полной версии скандальной беседы с лидером США. По его словам, украинская сторона была согласна лишь на частичное обнародование разговора политиков.

Однако Трампа это не смутило и он пообещал еще одну расшифровку диалога с украинским гарантом.