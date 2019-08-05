война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового

18:26
Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового - фото 1
Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового

В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ООС Александра Сырского и назначил на его место Владимира Кравченко.

Вернули территории: штаб ООС отчитался об успехах

Об этом сообщается на сайте гаранта.

"Уволить генерал-лейтенанта А. Сырского с должности Командующего объединёнными силами", - говорится в указе.

Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового - фото 185449

Однако без работы генерал не остался. Отныне он является главой Сухопутных сил Украины.

Что касается ООС, то у них теперь новый командир – генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового - фото 185451Кто ушел?
Генерал-лейтенант Александр Сырский прошел долгий боевой путь: в 2014 г. назначен начальником штаба АТО, а уже через год он прикрывал отход украинских войск под Дебальцево. В 2016 г. назначен руководителем объединенного оперативного штаба ВСУ, с 2017 г. – глава Антитеррористической операции (до момента создания в 2018 г. ООС, руководимой Сергеем Наевым – прим. ред).
Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового - фото 185446

Александр Сырский

6 мая 2019 г. после увольнения Сергея Наева, назначен главой ООС. Однако офицер пробыл на занимаемой должности всего три месяца. 5 августа того же года Сырский был уволен и назначен командующим Сухопутных войск Украины.

Кто пришел?

Владимир Кравченко в 2018 г. получил звание генерал-лейтенанта. С 2017 г. занимал должность командующего командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового - фото 185447

Владимир Кравченко

5 августа 2019 г. назначен новым главой ООС.

Напомним, отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"

Отмена срочного призыва: в ВСУ поставили точки над "і"
https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
АТО ВСУ генерал Владимир Зеленский Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина - фото 1
НАБУ открыло дело по Кличко. Названа причина
15:30
Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО - фото 1
Кличко ушел в отпуск. Зеленский разрешил – ФОТО
14:33
В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит? - фото 1
В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...