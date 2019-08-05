Зеленский уволил главу ООС. И назначил нового
В понедельник, 5 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил главу ООС Александра Сырского и назначил на его место Владимира Кравченко.
Об этом сообщается на сайте гаранта.
"Уволить генерал-лейтенанта А. Сырского с должности Командующего объединёнными силами", - говорится в указе.
Однако без работы генерал не остался. Отныне он является главой Сухопутных сил Украины.
Что касается ООС, то у них теперь новый командир – генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Александр Сырский
6 мая 2019 г. после увольнения Сергея Наева, назначен главой ООС. Однако офицер пробыл на занимаемой должности всего три месяца. 5 августа того же года Сырский был уволен и назначен командующим Сухопутных войск Украины.
Кто пришел?
Владимир Кравченко в 2018 г. получил звание генерал-лейтенанта. С 2017 г. занимал должность командующего командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
Владимир Кравченко
5 августа 2019 г. назначен новым главой ООС.
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