Вернули территории: штаб ООС отчитался об успехах

18:30 02 мая,

Вернули территории: штаб ООС отчитался об успехах

Командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

О достижениях украинской армии военнослужащий написал в Facebook.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

Самым же главным достижением ВСУ было возвращение 24 км (квадратных –прим. ред) украинской территории, включая несколько населенных пунктов. Также было ликвидировано около 52655 взрывоопасных предметов, изъято из незаконного обращения 374 единицы оружия, более 300 тыс. боеприпасов.

"Мы продолжаем бороться за победу! Мы едины и сильны! Слава Украине!", - резюмировал Наев.